Leidse boekhandels houden stand

foto hielco kUIPERS Antiquariaat Klikspaan verkoopt meer boeken dan ooit, ’maar niet in de winkel’. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Van een universiteitsstad, waar volop gelezen en gestudeerd wordt, mag worden verwacht dat er een levendige boekhandel is. Toch doet Leiden het, vergeleken met steden van vergelijkbare omvang en ouderdom, niet bijzonder goed. Een definitie, laat staan exacte cijfers over wat ’goed’ is, ontbreekt overigens, zegt Corine Booij van de Nederlandse Boekverkopersbond.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 17-1-2017, 11:34 (Update 17-1-2017, 11:35)

Om daar toch inzicht in te krijgen, gingen we zelf aan de slag met adresgegevens uit de Gouden Gids. Met achttien boekwinkel op 120.000 inwoners heeft Leiden één...