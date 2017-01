Lichaam gevonden bij Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Bij de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk is dinsdagochtend in het water een lichaam gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Door Jan Balk - 17-1-2017, 12:25 (Update 17-1-2017, 13:00)

Het is ook nog onbekend of het om een vrouw of een man gaat. De hulpdiensten zijn aanwezig en het lichaam wordt geborgen.

