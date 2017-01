Stadsdichter: ’Vraag me niet naar de ziel’

LEIDEN - Het stripboek over de Ziel van Leiden valt woensdag 18 januari bij 50.000 Leidse huishoudens op de mat. Bezorgers van het Witte Weekblad zorgen ervoor dat iedereen in de stad kan genieten van de belevenissen van Leidsch-Dagbladstagiair Joppe, tijdens zijn zoektocht naar de Ziel van Leiden.

Wie het stripboek niet in de bus vindt kan er tot 1 maart gratis een ophalen bij alle bibliotheken in Leiden, en bij boekhandel De Kler aan de Breestraat. Bij de bibliotheek aan de Nieuwstraat zijn bovendien diverse tekeningen uit het stripboek op groot formaat te bewonderen.

Tijdens de presentatie afgelopen zaterdag in het stadhuis droeg de Leidse stadsdichter Wouter Ydema een nieuw gedicht voor. Met zijn ’Maar vraag me niet naar de ziel van Leiden’ zet hij voorlopig een laatste punt achter de discussie over de ziel van Leiden.

...maar vraag me niet naar de ziel van Leiden;

Vraag me naar de viskraam op het Diamantplein,

Naar de haring bij de Atlantic, naar Hartevelt,

Naar van der Zon, naar Ons Hoekje en

De Vergulde Kruik, de Maoz en de Moksi,

Vraag me naar de eenzaamste steeg van de stad,

Naar de Willem Klooslaan, naar de Vink,

Vraag me de weg naar de Kooi, naar de dichtstbijzijnde

Pinautomaat...

Maar vraag me niet naar de ziel van Leiden

Vraag me liever naar een plaats omringd door

Ommelanden, door singels omsingeld,

Met parken groen als smaragd, als bescheiden

Juwelen in de kroon van haar straten gevat

En ik wijs je de weg naar een stad

Waar de mensen elk jaar haar opnieuw weer bevrijden…

Maar vraag me niet naar de ziel van Leiden

Vraag me naar het uitzicht vanaf de Burcht,

Vraag me waarom de Koornbrug de Koornbrug heet,

Vraag me naar het verhaal van het kruitschip,

Naar de klokken van de Pieterskerk, vraag me...

Vraag me naar andere tijden…

En vergeef me...

Vraag me naar bledders, naar larven, naar koekoeroeduiven

Naar brommerts, naar darmen en rare druiven

Naar een roofoverval en kijkerris

Naar een stad waar glibber een geuzennaam is

En waar op één Tomos twee generaties rondrijuh

Maar vraag me niet naar de ziel van leiuh,

Juh…

Vraag me naar de catacomben onder het gravensteen,

Naar de graffiti in de meelfabriek, de frescos

Van de oudkatholieken, naar de waterput

Bij het gerecht, naar het spook van de zeeheldenbuurt,

De verborgen deur in het stadhuis, de barst in de Bonaventura,

Vraag me naar het aantal sterren aan de hemel

Naar de naam van de Turk op de gevel,

Vraag me het getal pi uit te schrijven

En te delen door nul, vraag me naar de codes

Van het heelal, de symbolen van een dode taal

Naar het geheim van de dichters, de steen der wijzen,

Naar de handgebaren der grootingewijden!

Maar vraag me niet naar de ziel van Leiden