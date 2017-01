Grondstofjutters houden strand schoon

publiciteitsfoto Grondstofjutters.

KATWIJK - Internationaal staat Nederland bekend om de acties tegen rondslingerend afval. Maar op onze eigen stranden ligt het vol met troep. De Leidse cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog Noortje Schrauwen wil met haar project Grondstofjutters de strijd aan gaan met het afval.

Door Just Stenfert Kroese - 17-1-2017, 14:24 (Update 17-1-2017, 14:24)

Het is de Week van de Circulaire Economie. Het hergebruiken van producten staat centraal deze week, die door ’Nederland Circulair’ is bedacht. Universiteit Leiden geeft Leidse circulaire initiatieven extra aandacht. Een van daarvan is Grondstofjutters.

Wandelaars kunnen bij Katwijkse strandpaviljoen een ’juttas’ ophalen. Ze kunnen afval op het strand oprapen en in de tas stoppen. „Er zijn al mensen die afval meenemen tijdens het wandelen, maar voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend’’, zegt Schrauwen. Met de juttas wil zij mensen stimuleren dit te doen. Het afval dat zij inleveren wordt gescheiden en vervolgens gerecycled. Plastic wordt in speciale zonneovens omgesmolten tot nieuwe producten. Visnetten krijgen in Pieterburen een nieuw leven als T-shirt of trui en het overige afval gaat naar een lokale afvalverwerker.