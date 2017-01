Hielco Kuipers’ beroemde ijsfoto gekaapt

foto hielco Kuipers De bewuste foto van Hielco Kuipers. In 2012 ging hij de hele wereld over en nog steeds is hij op veel websites te vinden.

LEIDEN - Een foto kapen waarvan heel Leiden weet dat hij van de hand van fotograaf Hielco Kuipers is. Jerome Caron probeerde het, maar zonder succes. Op Facebook regent het steunbetuigingen aan Kuipers’ adres.

Door Janneke Dijke - 17-1-2017, 14:43 (Update 17-1-2017, 14:43)

Het gaat om de beroemde foto die Kuipers in februari 2012 maakte van het ijsterras bij Annies op de Nieuwe Rijn. Kuipers zag er een mooie foto in en stuurde die naar het Leidsch Dagblad, waar de foto op Facebook werd gezet. ,,Binnen drie uur had de foto...