Proef anoniem tentamineren

LEIDEN - De Leidse rechtenfaculteit gaat schriftelijke tentamens anoniem nakijken om zo een eerlijke beoordeling van studenten te bevorderen. De afgelopen maanden heeft een kleine werkgroep van de faculteitsraad daartoe de mogelijkheden onderzocht.

Door Wilfred Simons - 17-1-2017, 15:17 (Update 17-1-2017, 15:17)

Er blijkt een computerprogramma te bestaan met de naam ANS, dat in staat is om tentamens na te kijken. ANS is al in gebruik bij onder meer de TU Delft en en blijkt in staat om tentamens snel en objectief na te kijken. Het is bovendien geschikt voor de beoordeling van de tentamens van grote groepen studenten tegelijk en bespaart docenten daarmee veel saai werk. Op basis daarvan lijkt ANS volgens de werkgroep ’aantrekkelijk voor de faculteit’.

Het faculteitsbestuur gaat deze maand een proef doen met ANS bij de afdeling Civiel Recht. Na de proefperiode volgt een evaluatie, waarna het faculteitsbestuur een business case opstelt met inzicht in kosten en opbrengsten.

ANS is niet geschikt voor de beoordeling van scripties, werkstukken en essays.