Met babbeltruc naar binnen bij Emmaushof

ZOETERWOUDE - De Zoeterwoudse Wilma van der Meer wil nog maar eens benadrukken: doe als het donker is alleen de deur open wanneer er een bekende staat. Haar moeder werd een paar avonden geleden slachtoffer van een vrouw die zich voordeed als Thuiszorg-medewerkster.

Door Laura Heerlien - 17-1-2017, 21:00 (Update 17-1-2017, 21:00)

Mevrouw van der Meer, 86 jaar, woont zelfstandig in een appartement van Emmaushof. De avond van die 14e februari werd er rond half negen aangebeld. „Mijn moeder had de gordijnen al dicht. Normaal gesproken laat ze ’s avonds niemand binnen, maar nu keek ze door het raam en zag iemand heel enthousiast zwaaien. Ze dacht dat het een van de kleinkinderen was.”

Op het moment dat mevrouw Van der Meer de deur open deed, stond de onbekende vrouw eigenlijk meteen binnen. „Ze was rond de 20, 25 jaar en deed zich voor als iemand van de verzorging van Emmaus. Mijn moeder vroeg wel een paar keer wat ze kwam doen, ze heeft namelijk helemaal geen thuiszorg, maar de vrouw ging er steeds vliegensvlug overheen. ’Mijn collega is er vandaag niet, dus ik kom u helpen’. Voor mijn moeder het wist stond ze in de badkamer en daarna in de slaapkamer. ’Ik hoorde dat u pijn in uw rug had, ga maar even op bed liggen mevrouw’. Mijn moeder, geïntimideerd als ze was, deed uiteindelijk wat de ’verzorgster’ haar opdroeg en ging liggen.”

Niet veel later was de vrouw weer verdwenen. Mevrouw van der Meer belde haar dochters. „Pas toen besefte ze dat de vrouw helemaal niet van thuiszorg was, maar dat ze met een babbeltruc was binnengedrongen.”

Ook bij Emmaushof werd bevestigd dat het niet om een verzorgster ging. Bij de politie is aangifte gedaan. „Mijn moeder heeft die eerste nacht bij ons geslapen, ze durfde niet meer alleen thuis te zijn. Wat er is gebeurd, heeft haar totaal overdonderd.”