Burgemeester Lenferink: Als Leiden u lief is, steun de krant

Foto Hielco Kuipers Burgemeester Henri Lenferink: ,,We kunnen en willen ons Leiden niet indenken zonder Leidsch Dagblad.’’

We kunnen en willen ons Leiden niet indenken zonder Leidsch Dagblad. Er zijn steden die het al enige tijd zonder lokale krant moeten stellen en dan weet je pas wat je mist.

Een goed lokaal dagblad houdt het lokaal bestuur scherp en dat is belangrijk voor de democratie. Maar om die functie goed te kunnen vervullen, moet je niet alleen de lokale politiek volgen, je moet ook, en wellicht wel vooral, weten wat er in de stad gebeurt, wat er leeft onder de inwoners. Want tegenwoordig gaat het niet alleen meer om de hete nieuwsfeitjes, maar ook om de duiding, het begrip, weten wat er achter het nieuws zit. Daarvoor is een stevige redactie nodig, bevlogen wellicht ook, die dagelijks met visie een nieuwe krant maakt en daarbij voldoende oog heeft voor de snelle technische ontwikkelingen en schuivende panelen in medialand. Op zijn minst moet die redactie bestaan uit voldoende journalisten die de tijd en de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.

De afgelopen jaren heeft het Leidsch Dagblad al veel capaciteit ingeleverd. Dat was, gezien de ontwikkeling in het abonneebestand ook wel een beetje te begrijpen, maar een strategie die alleen maar uitgaat van afslanken en lagere kosten leidt uiteindelijk tot de ondergang. Dan biedt de lokale krant al snel niet meer wat hij zou moeten bieden. Daarom steun ik de redactie van het Leidsch Dagblad ook graag in de strijd die nu gevoerd wordt. Ik zie graag een eigenaar die de lokale krant ruimte biedt om zich te ontwikkelen, om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, die meer visie toont over hoe een dagblad ook in deze tijd van toenemende concurrentie kan blijven bestaan. Die eigenaren, die zijn er. Ik verwacht van de eigenaar van het Leidsch Dagblad eenzelfde houding. Een krant is immers niet hetzelfde als een koekjesfabriek. Het product dat gemaakt wordt is van groot maatschappelijk belang. Dat moet een eigenaar goed beseffen.

Natuurlijk moet ik ook u Leidenaren aanspreken. Het abonneebestand van het Leidsch Dagblad heeft zich de afgelopen jaren gewoon niet goed genoeg ontwikkeld. Als Leiden u lief is, en ik weet dat dat zo is, dan moet u ook zeker meedoen deze belangrijke pijler van onze samenleving overeind te houden.