Historische bordjes in Voorschoten

publiciteitsfoto Nieuwe bordjes.

VOORSCHOTEN - Bezoekers aan het Voorschotense centrum kunnen zich er voortaan verdiepen in de plaatselijke geschiedenis.

Door Marieta Kroft - 17-1-2017, 18:02 (Update 17-1-2017, 18:02)

Er staan nu historische wegwijzers, panelen met daarop informatie over historische plekken, informatieborden over thema’s in de geschiedenis van Voorschoten en welkomstborden bij de toegangswegen. De plaatsing van de bordjes is een initiatief van de Taskforce Dorpscentrum. Dit is een werkgroep van centrumondernemers en de gemeente die zich inzet voor het versterken van het centrum. Wethouder Inge Nieuwenhuizen en voorzitter Ron Kuhn van de Centrum Ondernemers Vereniging onthulden de bordjes gisteren. De initiatiefnemers verwachten dat nu meer mensen die boodschappen doen op de Schoolstraat zich laten leiden naar het terras aan de Voorstraat en misschien ook nog even binnenwippen bij het Museum Voorschoten. ’Door de plaatsing van de bordjes neemt de attentiewaarde en de beleefbaarheid van het centrum toe, waardoor bezoekers langer zullen verblijven en dat leidt weer tot een economische spin-off’, aldus de wethouder in een persbericht.