Geen rechts-extremisme in Leiden en Bollenstreek

Facebook RWB Gemaskerd In Leiden is ophef ontstaan over een actie van de groep RWB Gemaskerd.

LEIDEN - Rechts-extremisme komt in Leiden en de Bollenstreek niet voor. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Leiden heeft laten doen. Wel zijn er rechts-activistische groepen en mensen actief.

Door Liza Janson - 17-1-2017, 19:42 (Update 17-1-2017, 19:44)

Het gaat om enkele tientallen mensen, zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. ,,Bij extremisme wordt er een grens overtreden. Bij activisme zit het tegen de grens aan’’, legt hij uit. ,,De groep activisten is niet heel groot, maar ze maken wel veel kabaal.’’

De gemeente liet het onderzoek doen in opdracht van de gemeenteraad. Die wilde weten hoe groot extreem-rechts in Leiden is naar aanleiding van de beklimming van de Al Hijra moskee aan de Ter Haarkade twee jaar geleden. Om deze reden is er geen onderzoek gedaan naar andere vormen van extremisme.

Weinig draagvlak

Het rechts-activisme komt vooral voor in Leiden, Voorhout en Katwijk, blijkt uit het onderzoek. Het zegt echter niets over het draagvlak voor rechts-activisme; over het algemeen lijkt dat er weinig te zijn. ,,Na de feitelijke plaatsing van bijvoorbeeld statushouders of de bouw van een moskee lijkt de felheid van uitingen onder de bevolking direct af te nemen en vervolgens ook de rechtsactivistische activiteiten’’, aldus Lenferink.

Het Identitair Verzet is de meest voorkomende rechtse groepering in Leiden en de Bollenstreek. Zij voerden in 2015 actie tegen de bouw van de Al Hijra moskee en protesteerden tegen de komst van asielzoekerscentra. Ongeveer 20 procent van de landelijke actieve activisten van het Identitair Verzet woont in Leiden en de Bollenstreek. ,,Die groep is hier veel groter dan in andere delen van het land’’, zegt Lenferink. Ook andere rechtse groeperingen zoals ’Rood Wit Blauw’ (RWB) zijn actief in de regio. Een foto van deze groep leidde afgelopen zomer tot onrust in de Leidse politiek. Hierop is een groep jongeren te zien bij de Leidse Burcht met rood-wit-blauwe maskers en vlaggen met teksten als 'Red je land, kom in opstand' .

Gesprek

De burgemeester wil graag in gesprek met ’de afzenders van die felle geluiden over vluchtelingen, statushouders en moslims’. ,,Ik zal mij blijven keren tegen uitingen die groepen uit de Leidse samenleving in een verkeerd daglicht stellen en beogen hen buiten te sluiten. Ik zal mij blijven inspannen om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat in de Leidse samenleving.’’

Volgens Lenferink liggen de resultaten van het onderzoek in de lijn der verwachting en hoeft het beleid niet te worden aangepast. De politie houdt moskeeën en andere mogelijke doelwitten goed in de gaten. Stickers of posters van rechtse actiegroepen worden verwijderd.