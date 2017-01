’Afvalstation in de Dobbewijk wordt doorgedrukt’

Foto Leidsch Dagblad Tientallen bezoekers laten zich in het Cultureel Centrum informeren over het afvalstation dat Voorschoten in de Dobbewijk wil vestigen.

VOORSCHOTEN - Op tekeningen en een filmpje ziet het zogeheten duurzaamheidsstation dat Avalex in de Dobbewijk wil bouwen, er gelikt uit. Ook tegenstanders beamen dat op de inloopavond deze dinsdag in het Cultureel Centrum. Maar het wantrouwen is groot onder bewoners van de Dobbewijk, Voorsche Park en Boschgeest.

Door Marieta Kroft - 17-1-2017, 21:22 (Update 17-1-2017, 22:27)

De raadsleden Sjoerd van den Dool (VVD) en Cees Bremmer (CDA) lopen naar buiten. Hun conclusie: ,,Die valt niet mee. De omvang (6000 vierkante meter) is wel erg groot.’’ Ook Marc van Rooijen van...