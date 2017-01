OM eist 22 maanden cel voor ’huisapotheek van drugs’

DEN HAAG - De politie vond bij de zwaar verslaafde Marcel den O. (37) in augustus 37 liter van de drugs ghb, die hij had gemaakt in een soort huisapotheek in Leiden. Een paar maanden later werd in zijn nieuwe kamer in Voorschoten een enorme partij gestolen gereedschap aangetroffen. De officier van justitie eist 22 maanden cel (waarvan 6 voorwaardelijk) en opname in een kliniek. Daarmee zou de inmiddels afgekickte man ’nog aardig weg komen’.

Door Hans Hemmes - 18-1-2017, 9:28 (Update 18-1-2017, 9:28)

Marcel was al zeker twintig jaar aan...