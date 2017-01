PS|theater start jongerengroep

Foto Rob Overmeer Jonge spelers bij PS|theater.

LEIDEN - Het Leidse theatergezelschap PS|theater begint met een jongerenafdeling. Op vrijdag 27 januari worden er audities gehouden.

Door Theo de With - 18-1-2017, 10:40 (Update 18-1-2017, 10:40)

PS|jong is voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zij leren alle aspecten van het theatervak kennen. Onder leiding van theatermaker Jacqueline Boot gaan ze aan de slag met het thema ’De gedroomde stad’. Er worden per jaar twee theaterproducties gemaakt.

Bij PS|jong is ruimte voor circa twintig jongeren. Aanmelden voor de audities is mogelijk via jong@pstheater.nl.