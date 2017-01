Auto raakt van de weg in Wassenaar door blokkerend voorwiel

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

WASSENAAR - Een auto is woensdagmiddag rond 14.00 uur op de Kokshornlaan in Wassenaar van de weg geraakt door een blokkerend voorwiel. De auto kwam in de berm terecht en liep flinke schade op. De bestuurder bleef ongedeerd.

De bestuurder is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Kokshornlaan was enige tijd afgesloten voor verkeer.