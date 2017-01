Verhuizing bussen toch de beste optie

LEIDEN - Het Terweepark is tóch de beste plek voor een nieuw Leids busstation. Tenminste, dat heeft bouwwethouder Paul Laudy (VVD) bekendgemaakt aan de hand van enkele rapporten.

Door Loman Leefmans - 18-1-2017, 15:43 (Update 18-1-2017, 15:43)

Buurtbewoners en wijkvereniging Houtkwartier zijn niet overtuigd van de gemeentelijke onderzoeken en ook busfirma Arriva zet vraagtekens bij de verplaatsing van de busterminal. ,,Ik begrijp de zorgen, maar de verplaatsing blijft toch het juiste besluit’’, benadrukt Laudy.

In 2012 werd besloten om de busperrons te verplaatsen naar de achterkant van station Leiden Centraal. Want dan wordt de huidige plek verkeersveiliger en kunnen er flats met winkels en woningen worden gebouwd. Vorig jaar sloeg echter de twijfel toe bij een aanzienlijk aantal raadsleden. Ze vroegen zich af of de beslissing van toen nog wel de juiste was. Dus werd Laudy met zijn ambtenaren en verkeersonderzoekers, opgedragen nog eens de beoogde verplaatsing te wegen.

Veertien verschillende opties passeerden vervolgens de revue. Na al het passen, meten, ramen en rekenen, krijgt het aloude plan voor een nieuw compact busstation nabij de Bargelaan toch de voorkeur. ,,Ruimtelijk, verkeerskundig en financieel komt het als beste uit de bus’’, beaamt Laudy. ,,En ook de gerede zorgen van buurtbewoners gaan we de komende tijd proberen weg te nemen.’’

Die bewoners zijn niet onder de indruk van Laudys vergelijkend warenonderzoek. ,,Hier is duidelijk naar het gewenste resultaat toegerekend’’, meldde Tom Louwrier, bewoner van de Rijnsburgerweg, tijdens een bewonersbijeenkomst.

Als de bussen verdwijnen aan de stadskant van het treinstation, knapt die plek daarvan op. Daar is niemand het over oneens. Maar als er vervolgens een busstation aan de achterkant moet komen, is het probleem niet opgelost, maar hooguit verplaatst. Dat is althans de opvatting van de bewoners langs en rond de Rijnsburgerweg.

Ook Wim Scholten, voorzitter van buurtvereniging Houtkwartier, heeft grote twijfels. ,,In het onderzoek krijgt het plan voor een verplaatst busstation bij de Terweeweg, maar twee rode stipjes. Grote dure problemen als de verkeersafwikkeling bij de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde, worden afgedaan met de tekst ’in de toekomst oplosbaar.’ Maar bij de andere onderzochte varianten, krijgen zelfs de kleinste probleempjes, grote rode stippen. Ja, zo kan ik ook rekenen’’, aldus Scholten.

Architect Fons Verheijen staat een ondergronds busstation voor. Dat opmerkelijke plan gaat de gemeente nog onderzoeken, maar volgens Verheijen moet het dan wel een eerlijke kans krijgen. ,,Want er is niets zo makkelijk te manipuleren als het werken met plusjes en minnetjes.’’

Het is overduidelijk dat wethouder en bewoners het niet eens worden over het al dan niet verplaatsen van de Leidse busperrons. De gemeenteraad moet binnenkort een kant kiezen.

De bewoners krijgen wel steun uit onverwachte hoek. Arriva liet in een verklaring onomwonden weten dat het een eventuele verplaatsing van het busstation niet ziet zitten. ’Arriva is hier geen voorstander van omdat voor veel reizigers de reistijd toeneemt. Ook voor de veiligheid op het kruispunt Bargelaan-Rijnsburgerweg zien wij knelpunten, vanwege de drukte die hier zal ontstaan. Daarnaast is de capaciteit van de nieuwe locatie onvoldoende voor het drukste busstation van Zuid-Holland. Ook het ontbreken van calamiteitenroutes zorgt ervoor dat bij verkeersincidenten in de omgeving van het nieuwe busstation het openbaar vervoer in en rond Leiden ernstig verstoord zal raken.’