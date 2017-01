Puntenplan houdt Noord ’mooi en leuk’

foto Hielco Kuipers Na de stapels nieuwe stenen, is het tijd voor meer groen in Noord.

LEIDEN - Betere fietsverbindingen, meer groen, en hard optreden tegen drank- en drugsoverlast. Bovendien moet niet alleen de gemeente goed luisteren naar de inwoners, maar ook de woningcorporaties. Dat zijn enkele willekeurige wensen uit een nieuw tien puntenplan dat in Leiden Noord is gepresenteerd.

Door Loman Leefmans - 18-1-2017, 15:47 (Update 18-1-2017, 15:47)

In de afgelopen jaren is noordelijk Leiden aanzienlijk veranderd. In de opsomming van de voorzitters van de wijkclubs gaat het onder meer om De Groenoordhal, die verdween. Verder kreeg de Willem de Zwijgerlaan een nieuw uiterlijk, schoot allerlei hoogbouw de lucht in langs die doorgaande weg en het Kooiplein, en de compleet nieuwe wijk Nieuw Leyden zag het levenslicht. Minder grootschalig maar daardoor niet minder belangrijk zijn de opknapbeurten van diverse straten en het ontstaan van kleinere wijkinitiatieven zoals het Theehuis, Het Gebouw en Greet&Meet.

De voorzitters van de diverse wijkverenigingen en –initiatieven vonden het na al deze wijzigingen tijd om een nieuw tien puntenplan op te stellen voor de komende jaren. Want, zo stellen ze, ’het wordt steeds leuker en mooier in Noord’, maar dat moet wel zo blijven.

De buurtclubs willen wel dat de samenwerking met corporaties, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid inniger wordt. Dat is handig als het onder meer gaat om het onderhoud van parken en woningen, en het financieren van wijkprojecten.

Verder staan meer en betere fietspaden door Noord hoog op het tienpuntenlijstje. ’Minder verstening en meer groen’, evenals het verder verduurzamen van noordelijk Leiden, horen daar ook bij. En om jeugdoverlast tegen te gaan, evenals het overmatig en openbaar gebruik van drank en drugs, moeten camera’s als wapen dienen.

Het tienpuntenplan wordt zowel aan de bewoners als aan de gemeenteraad gestuurd, die over delen van de lijst later dit jaar oordeelt.