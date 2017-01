Hoger schoonmaaktarief Voorschoten

VOORSCHOTEN - Voorschoten heeft het tarief voor de schoonmaak van het huis verhoogd. Voor elke client waar zorgaanbieders het huis schoonmaken, krijgen ze voortaan 233,50 euro per vier weken. De afgelopen twee jaar bedroeg het tarief 189 euro.

Door Marieta Kroft - 18-1-2017, 17:23 (Update 18-1-2017, 17:23)

De manier zoals Voorschoten de huishoudelijke hulp organiseert, deed afgelopen maanden veel stof opwaaien in de gemeenteraad. Een minderheid, D66, GroenLinks en SP, vond dat niet de thuiszorg, maar een onafhankelijke partij het aantal uren hulp moest vaststellen. Een raadsmeerderheid vond het omgooien van de regeling te kostbaar.

D66 laat weten blij te zijn dat de vergoeding is verhoogd. Tijdens een deze zomer gehouden telefonisch onderzoek door deze partij onder zorgaanbieders bleek dat ze voor 189 euro niet de noodzakelijke huishoudelijke hulp konden bieden.

Was

Het gemeentebestuur heeft het nieuwe tarief gebaseerd op gemiddeld 104,9 uur uur per jaar schoonmaak plus 15,9 uur voor het verzorgen van de was.