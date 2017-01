’IJs snuiven’ op de Noordwijkse schaatsbaan

Foto Taco van der Eb Eindelijk weer schaatsen bij de ijsclub in Noordwijk.

NOORDWIJK - ,,Nee, nee, nee’’, roept een jongetje en schudt met zijn hoofd. Hij zit op een houten bank aan de rand van de ijsbaan en stampt met zijn ijzers op het ijs. Het huilen staat hem nader dan het lachen. Zijn handen zijn koud en hij heeft geen zin meer.

Door Liza Janson - 18-1-2017, 17:52 (Update 18-1-2017, 17:56)

De jongen is een uitzondering onder de lachende schaatsers op de ijsbaan in Noordwijk. Woensdagmiddag kon na vier jaar weer geschaatst worden bij de Noordwijkse IJsclub aan de Gooweg. ,,Eindelijk’’, zegt Jan de Ridder van de ijsbaancommissie. ,,Dinsdagmiddag dachten we nog dat het niks zou worden, maar het is toch gelukt.’’ Voor zover bekend heeft Noordwijk de primeur in de Leidse regio. Bij andere schaatsbanen was de laag ijs nog te dun. Alleen in Boskoop bij ijsclub Otweg, net buiten de regio, kon ook worden geschaatst.

Vallen

Aan de rand van de schaatsbaan ruikt het naar erwtensoep. Met rode wangen van de kou zitten Daphne (5), Veerle (8) en Esmee (6) aan de kant. Even uitrusten. ,,Ik val steeds, maar dan sta ik op en ga ik weer door. Van het vallen word ik uiteindelijk beter’’, zegt Esmee. Veerle vult haar aan. ,,Ik ben al tien keer gevallen. Mijn nieuwste record.’’ Daphne is het zitten weer zat. ,,Gaan we weer?’’, vraagt ze terwijl ze aan de hand van haar zus trekt.

Door de dunne laag ijs is de oranje ondergrond van de gravel-tennisbaan goed zichtbaar. Het ijs is net dik genoeg. Bijna 2 centimeter, zegt De Ridder. ,,Het is niet ideaal, maar het kan wel.’’ De hele avond en nacht werkten twaalf vrijwilligers om de schaatsbaan woensdagmiddag open te krijgen. Laagje voor laagje is water gesproeid. ,,Nu is het dik genoeg om kinderen te laten genieten.’’ Alleen de krabbelbaan - een baan van 2500 vierkante meter - is open. Met een goedkeurende blik kijkt De Ridder naar de schaatsende kinderen en ouders. Een vrouw stoot hem aan. ,,Gaaf hè? Dit is toch fantastisch?’’

Noordwijker Wim van der Slot kon niet wachten. Toen hij hoorde dat er op buitenijs geschaatst zou worden, besloot hij gelijk een middag vrij te nemen. ,,Het kriebelt al drie dagen.’’ Het ijs is misschien niet perfect en de baan niet erg groot, maar dat maakt niet uit, vindt Van der Slot. ,,Het is even ijs snuiven. Het gevoel. De gezelligheid.’’

Snottebel

Een meisje met een panterjas staat wiebelend op haar schaatsen. Met haar want veegt ze een snottebel onder haar neus vandaan. Ze sprint weg.

,,Toen de baan net open was, heb ik een paar knappe bochtjes gereden’’, zegt Noordwijker Gertjan Mol. Een waterig zonnetje schijnt op de baan. ,,De temperatuur stijgt nu. Je merkt dat het zachter wordt, maar in het begin was het ijs heel goed.’’

Zo’n vijfhonderd mensen bezochten de Noordwijkse ijsbaan. ,,Het was schitterend’’, zegt De Ridder. Of er donderdag weer geschaatst kan worden? ,,Het ziet er niet naar uit, maar wie weet.’’

Bij andere verenigingen in de regio was het ijs woensdag nog niet dik genoeg. ,,Het ondergelopen veld ligt er prachtig bij’’, zegt Jennifer Spiegeler van IJsvereniging Rijndijk-Hoge Mors in de Leidse Stevenshof. ,,Maar het is nog even afwachten. Als je nog wat van deze nachten krijgt, zou het moeten kunnen. Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik hou mijn hart vast.’’