JUP-aanpak straks ook in de Slaaghwijk

LEIDEN - Het is een kwestie van lange adem, zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Maar als het breed opgezette project in het Jacques Urlusplantsoen (JUP) slaagt, dan is hij vast van plan om deze werkwijze te ,,exporteren’’ naar andere ’probleemwijken’ in de stad, zoals Slaaghwijk en De Kooi.

Door Annet van Aarsen - 19-1-2017, 8:40 (Update 19-1-2017, 8:40)

De gemeente begon vorig jaar met het project in het Jacques Urlusplantsoen, in samenwerking met allerlei partners in de stad, zoals politie en justitie, jongerenwerk, woningcorporatie en andere organisaties.

De aanpak focust zich op drie aandachtsgebieden: de aanpak van overlast en criminaliteit, het vergroten van bewonersparticipatie en samenwerking door professionals. Sinds vorig jaar hangen er camera’s in het JUP en houden politie en gemeente regelmatig spreekuur. Er zijn plannen voor een herinrichting van de openbare ruimte. En er wordt gepraat over een herontwikkeling van de lage gebouwtjes die haaks op de flats staan.

,,Al zo lang ik in Leiden ben, hoor ik discussie over het Jacques Urlusplantsoen’’, zegt Lenferink. ,,Als we er dan weer flink aandacht aan geven, dan gaat het beter. Maar zodra de aandacht verslapt, ontstaan er opnieuw problemen: overlast, criminaliteit. ’’ Hij vindt dat het JUP meer verdient dan een kortlopend project. ,,We hopen door een structurele aanpak een terugval te voorkomen.’’

In de twee flats wonen voor Leiden bovengemiddeld veel laag opgeleiden en mensen met een uitkering. Het WMO-gebruik is ook hoger dan normaal. Daarnaast zijn er veel klachten over overlast. Tien gezinnen staan bekend als extreem problematisch: die worden goed in de gaten gehouden. Verder kampte het JUP met jongerenoverlast en -criminaliteit.

,,Dat cameratoezicht heeft sommige jongeren er niet van weerhouden om rare dingen te doen. Dat gedrag staat uitgebreid op beeld en daar worden de jongeren op aangepakt’’, aldus Lenferink.

Het JUP is een van de weinige stukken van Leiden, waar de landelijke leefbaarheidsmonitor een oranjerode kleur laat zien. Slaaghwijk en De Kooi ook. De meeste Leidse wijken hebben een vredige groene kleur.