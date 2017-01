Voor een tientje naar het theater

Foto ANP Sjors van der Panne komt naar het Alphense theater Castellum.

LEIDEN/ALPHEN AAN DEN RIJN - Meer dan vijftig Nederlandse theaters gooien komend weekend de deuren open. Op vrijdag, zaterdag en zondag is het BankGiroLoterij Theaterweekend. Ook Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer doen mee.

Door Theo de With - 19-1-2017, 9:15 (Update 19-1-2017, 9:15)

Voor een tientje kunnen bezoekers terecht bij tal van voorstellingen. De Leidse Schouwburg mikt met de vrijdagavond op vrouwen. Op het toneel is de romantische komedie ’Hart tegen hart’ te zien met onder anderen Rick Engelkes en Richard Kemper. Vooraf en na afloop treedt singer-songwriter Narda Miedama op. Ook zijn er dj’s die plaatjes draaien.

Op zaterdag houdt de Leidse Schouwburg van 12.00 tot 17.00 uur open huis. Kinderen kunnen meedoen aan een workshop van het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland.

’s Avonds is er een echte mannenavond met ’FC de Rebellen’ met onder anderen John de Wolf en Glenn Helder. De foyer wordt omgebouwd tot voetbalkantine.

De Leidse Schouwburg mikt zondag op de kleintjes met om 14.00 en 16.00 uur de familievoorstelling ’André het astronautje’ (4+).

Het Alphense theater Castellum biedt vier voorstellingen voor een tientje aan. Zanger Sjors van der Panne treedt zaterdagavond met zijn Nederlandstalige chansons op in de grote zaal. Vooraf geeft Daan Bartels een gratis inleiding over het Nederlandse lied.

In de kleine zaal van Castellum speelt ondertussen het komische duo Arie Koomen & Edo Brunner.

Op zondagmiddag is de familievoorstelling ’De nieuwe kleren van de keizer’ (6+) te zien. Tegelijkertijd speelt in de andere zaal de folkgroep Scrum.

Het Stadstheater in Zoetermeer heeft zaterdag de komedie ’Opvliegers in de sneeuw’ en de muzikanten van Country Café in huis. Op zondag kan het publiek voor een tientje naar de muzikale show ’Jeans’ en het improvisatietheater van ’Op sterk water’.

Op www.nationaaltheaterweekend.nl zijn alle andere theaters te vinden.