Voorhout in de oorlog

Publiciteitsfoto historische kring voorhout Luisteren naar de radio in Voorhout tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voorhouters begroeven in de Tweede Wereldoorlog hun radio’s in zinken kisten, om te voorkomen dat de Duitsers ze in beslag zouden nemen. Eén van die kisten was in het voorjaar van 2015 te zien tijdens de tentoonstelling ’De Tweede Wereldoorlog in 25 voorwerpen en meer’ in de Tuinzaal van de Roef van de Sint Bartholomeüskerk in Voorhout. Ruim 1500 mensen kwamen de tentoonstelling bekijken.

Voorhouter, bestuurs- en erelid Emiel van der Hoeven van de Historische Kring Voorhout (HKV) nomineerde de tentoonstelling ’De Tweede Wereldoorlog in 25 voorwerpen en meer’ voor de Publieksprijs 2016 van de Historische Vereniging Oud Leiden. De tentoonstelling zelf is uiteraard niet meer te zien, maar de gids is nog wel te raadplegen.

Naar het voorbeeld van een vergelijkbare tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal besloot de HKV 25 voorwerpen te zoeken, die in al hun eenvoud een indringend beeld moesten geven van de oorlogsjaren. De HKV-leden benaderden de Voorhouters persoonlijk en haalden zo indrukwekkende voorwerpen boven water. ,,Een afscheidsbrief van iemand die gefusilleerd werd, een accordeon van een man die omkwam tijdens een bombardement terwijl zijn vrouw net in verwachting was... Zijn dochter kwam die accordeon persoonlijk brengen. Als je dat op je in laat werken, dan maakt dat heel veel indruk’’, herinnert Van der Hoeven zich. ,,Ook op de Voorhouters! Op 5 mei, de laatste dag van de tentoonstelling, stonden er rijen mensen.’’

De inrichting van de tentoonstelling was voor de vrijwilligers een uitdaging. Ze wilden met kunstlicht en spotjes werken en daglicht dus buitensluiten. De ramen werden met zwarte doeken dichtgemaakt, maar de Tuinzaal had ook een koepel. Ook die moest dus met latten en doeken worden dichtgemaakt. ,,Wij, amateurs toch, kregen hiervoor complimenten van professionals. Ook dat doet je wat’’, herinnert Van der Hoeven zich.

