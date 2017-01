Busstation bedreigt monument

Foto Hielco Kuipers. De mogelijke locatie voor het nieuwe busstation in Leiden.

LEIDEN - De geplande verplaatsing van het busstation naar de achterkant van Leiden Centraal vormt mogelijk een bedreiging voor een monumentale villa aan de Rijnsburgerweg. Of de villa moet wijken voor het nieuwe busstation ’is onderdeel van de vervolgstudie’, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De Vereniging Oud Leiden maakt zich zorgen.

Door Ivy Grootendorst - 19-1-2017, 9:20 (Update 19-1-2017, 9:20)

Of het rijksmonument ’Villa Antoinette’ aan de Rijnsburgerweg 4 echt weg moet, mag dan nog niet duidelijk zijn, de gemeente is volgens de woordvoerder al wel in gesprek...