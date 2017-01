Debuut van Jonge Leidse

Foto Any Blunder Roland de Ligny als talkshowpresentator Sander Steenhuis.

LEIDEN - Leiden is een nieuwe toneelgroep rijker: Jonge Leidse. Het gezelschap debuteert met een voorstelling over de ondergang van een populaire talkshowpresentator. ’De Val’ is vanavond, morgenavond en zondagmiddag te zien in Theater Imperium.

Door Theo de With - 19-1-2017, 10:59 (Update 19-1-2017, 10:59)

,,Denk aan een Jeroen Pauw of een Matthijs van Nieuwkerk’’, vertelt Sigrid de Zwart, die samen Rogier Schoonderwoerd den Bezemer de regie voor haar rekening neemt. ,,Gezien zijn privésituatie komt hij meer in de buurt van Jeroen Pauw. Sander Steenhuis is ook niet vies van vrouwelijk schoon.’’

Deze hoofdrol wordt vertolkt door Roland de Ligny, een ervaren speler uit het amateurcircuit. Zo hebben de twee regisseurs meer acteurs weggeplukt bij Leidse toneelverenigingen als Imperium en Litteris Sacrum. ,,Wij lopen al zo lang mee in het wereldje. Rogier en ik vroegen ons af: wat zouden we nog heel graag willen doen?’’ Zo kwamen ze uit bij ’De Val’ van de Nederlandse toneelschrijver Jeroen van den Berg.

Oorspronkelijk kent het stuk twintig rollen. Voor deze versie is het aantal personages teruggebracht tot acht. ,,Het leuke is dat de voorstelling raakt aan de actualiteit. De mediawereld is een fascinerende. Het ene moment ben je bijna ongenaakbaar als ster en de volgende dag tel je niet meer mee. Zo snel kan het gaan.’’

Talkshowhost Sander Steenhuis wordt gevolgd op de redactievloer, voor de camera’s, in zijn gezin en in zijn vrije tijd. De presentator van het veelbekeken programma ’De laatste show’ raakt verstrikt in een web van intriges en verleidingen. Hij stevent af op zijn onvermijdelijke ondergang.

Onder de paraplu van Jonge Leidse wil het duo in de toekomst vaker theaterprojecten in Leiden doen.

Jonge Leidse: ’De Val’, donderdag 19 en vrijdag 20 januari, 20.15 uur en zondag 22 januari, 14.30 uur, Theater Imperium, Oude Vest 33e, Leiden, kaarten à 12,50 euro via jongeleidse.weebly.com