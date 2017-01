Op ontdekkingsreis in Museum Voorlinden

Foto Museum Voorlinden Work no. 2693 van Martin Creed.

WASSENAAR - De Engelse kunstenaar Martin Creed krijgt zijn eerste solotentoonstelling in Nederland. De spraakmakende kunstenaar exposeert in Museum Voorlinden in Wassenaar.

Door Theo de With - 19-1-2017, 11:02 (Update 19-1-2017, 11:02)

Het vier maanden geleden geopende particuliere museum heeft een vliegende start gemaakt. Het herbergt de pronkstukken uit de collectie van kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh. Daarnaast is er ruimte voor wisseltentoonstellingen. De eerste was gewijd aan de Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly (1923-2015),

Martin Creed (1968) is zijn opvolger in Voorlinden. Hij won in 2001 de Turner Prize en heeft zich ontpopt tot een van de meest toonaangevende kunstenaars van zijn generatie. Het Wassenaarse museum laat tussen 21 januari en 7 mei veertig werken van hem zien.

De tentoonstelling nodigt onder de titel ’Say cheese!’ bezoekers uit om op ontdekkingsreis te gaan in het universum van Martin Creed. Hij beziet de wereld met kritische blik, maar ook vol humor en zelfspot.

In de museumzalen staan installaties met cactussen, ballen en gloeilampen, stapelingen van wc-rollen, stoelen en tafels, en een wand vol met duizend geschilderde broccolistronken. Welkom in de wondere wereld van Martin Creed, waar ook auto’s en hardlopers tot kunst worden verheven.