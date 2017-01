’Breien voor moed’ in Leiden en omstreken

Foto Hielco Kuipers Eén van de wildbreisels tegenover het GGZ gebouw.

LEIDEN - Twaalf van deze wildbreisels zijn er sinds maandag te vinden op de route van Leiden Centraal Station naar de UVW, Naturalis, de Hogeschool Leiden en de GGZ. Ook zijn er een paar te vinden in de rest van de regio. En er komen nog veel meer. Het is de ’Breien voor moed’ actie van Voorschotense Ilona de Graaff.

Door Ivy Grootendorst - 20-1-2017, 9:25 (Update 20-1-2017, 9:25)

Breien voor moed is een project dat in het teken staat van een onderwerp waar volgens kenniscentrum Atria één op de tien Nederlandse vrouwen ooit in hun leven mee te maken krijgt, maar nog steeds een groot taboe is: verkrachtingen.

Met de kunstwerken wil De Graaff het meer onder de aandacht brengen en laten zien dat het echt een groot probleem is. „Ik wil op deze manier mensen laten weten dat ze er nooit alleen voor staan”, zegt ze. „Het is nóóit de fout van het slachtoffer. En op deze manier hoop ik dat ik mensen moed kan geven. Die ik een paar jaar geleden ook hard nodig heb gehad.”

De Graaff heeft gekozen voor het wildbreien omdat dit wordt gezien als een typische vrouwelijke bezigheid. Op de Facebook-pagina van de actie is van elk breisel een foto te vinden. Hierbij staat een ervaring erbij van iemand die te maken heeft gehad met een verkrachting. Zij delen hun verhaal en kennis.