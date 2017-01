Geluk vindt ze op het podium

Foto Janiek Bouman Fiene Heijmans (uiters links) en de rest van de kindercast van Ciske de Rat.

LEIDEN - Rijendik kijkt het publiek haar aan. Ogen vol verwachting. Menigeen zou er bloednerveus van worden, maar dat gebeurt Fiene Heijmans niet. De 10-jarige Leidse is op het podium juist in haar element. Fiene schittert momenteel in Ciske de Rat, de musical.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 20:53 (Update 19-1-2017, 21:10)

Een, soms twee keer per week reist ze af naar het DeLaMar Theater in Amsterdam. „We beginnen elke keer op tijd, omdat de kinderen na elf uur ’s avonds niet meer mogen spelen. Het gaat gelukkig steeds goed, maar...