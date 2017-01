Zorgen over voortbestaan Soek

Foto Leidsch Dagblad Rob Bergers: ,,Natuurlijk wisten we dat de huur aan het eind van dit jaar afloopt.’’

OEGSTGEEST - Het besluit van het gemeentebestuur van Oegstgeest om het huurcontract met kringloopwinkel Soek na 31 december van dit jaar niet te verlengen, kan weleens grote gevolgen hebben. Er is een serieuze kans dat de kringloopwinkel aan het eind van het jaar op straat staat en daardoor gedwongen wordt te stoppen. Dat schrijft Soek-voorzitter Rob Bergers in een brief aan burgemeester en wethouders van Oegstgeest.

Door Ruud Sep - 20-1-2017, 6:58 (Update 20-1-2017, 6:58)

De kringloopwinkel gebruikt sinds begin vorig jaar het leegstaande Carp-gebouw achter het gemeentehuis aan de Rhijnsburgerstraatweg....