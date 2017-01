Akkoord over restauratie en nieuwbouw Beresteijn

Archieffoto Hielco Kuipers Het vervallen monument Beresteijn.

VOORSCHOTEN - Landgoed Beresteijn met zijn karakteristieke, maar ook verloederde landhuis aan de Leidseweg, wordt opgeknapt. Eigenaar Amvest en de buren van de Benvenutolaan zijn het na drie jaar eens geworden over de nieuwbouw.

Door Marieta Kroft - 19-1-2017, 19:01 (Update 19-1-2017, 19:01)

Het huis, dat leegstaat sinds de laatste paters er in 2001 vertrokken, wordt gerestaureerd. De gebouwen erachter gaan tegen de vlakte en er komen drie appartementenblokken met parkeergarage voor in de plaats. In totaal komen er zo’n 65 appartementen: twintig minder dan Amvest drie jaar geleden nog wilde...