Jan de Lange: ’Kinderen zijn slimmer dan je denkt’

Foto Hielco Kuipers Bij de Jonge Ouder Academie leren vaders en moeders hoe ze de creativiteit en vindingrijkheid van hun kind kunnen stimuleren.

KATWIJK - In de gymzaal van de Marnixschool in Katwijk staan tafels met daarop allerlei speelgoed. Op A4-tjes staan vragen die ouders aan hun kind kunnen stellen. Wat is het? Hoe werkt het en waarom? Eenvoudige vragen die kinderen spelenderwijs aanzetten tot logische redeneren en denken in oplossingen. ,,Kinderen, zeker tussen 3 en 6 jaar, zijn heel creatief en tien keer zo origineel als wij’’, zegt Katwijker Jan de Lange, emeritus hoogleraar, die onder de naam Jonge Ouder Academie (JOA) speelcursussen geeft. ,,We onderschatten vaak wat ze kunnen.’’

Door Alieke Hoogenboom a.hoogenboom@hollandmediacombinatie.nl - 20-1-2017, 8:30 (Update 20-1-2017, 8:30)