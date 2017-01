Akkoord over restauratie en nieuwbouw Beresteijn

Archieffoto Hielco Kuipers Het vervallen monument Beresteijn.

VOORSCHOTEN - Landgoed Beresteijn met zijn karakteristieke, maar ook verloederde landhuis aan de Leidseweg, wordt opgeknapt. Eigenaar Amvest en de buren van de Benvenutolaan zijn het na drie jaar eens geworden over de nieuwbouw.

Door Marieta Kroft - 20-1-2017, 0:00 (Update 20-1-2017, 0:00)

Het huis, dat leegstaat sinds de laatste paters er in 2001 vertrokken, wordt gerestaureerd. De gebouwen erachter gaan tegen de vlakte en er komen drie appartementenblokken met parkeergarage voor in de plaats. In totaal komen er zo’n 65 appartementen: twintig minder dan Amvest drie jaar geleden nog wilde bouwen.

De bewoners van de Benvenutolaan vonden het oorspronkelijke plan te massaal. Te hoge gebouwen die ook nog eens te dicht bij hun huizen zouden komen, accepteerden ze niet. De gemeente Voorschoten haalde daarom twee keer een plan voor Beresteijn van de politieke agenda.

Nu is de rust terug. De omwonenden van de Benvenutolaan zijn tevreden met het nieuwste plan van Amvest. ,,Het appartementengebouw wordt lager en komt iets verder van onze woningen te staan. Alle gesprekken zijn de moeite waard geweest’’, zegt Ria de Jong, ook namens haar buren. Wanneer slopers en bouwvakkers het landgoed overnemen, weet projectleider Margot van Aarle niet. ,,We werken het plan nu verder uit.’’