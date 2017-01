Overstekende voetganger aangereden in Leiden

LEIDEN - Een voetganger is vrijdag op de Levendaal bij de Kraaierstraat in Leiden aangereden door een auto. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 9:55 (Update 20-1-2017, 9:56)

De man stak over vanuit de Kraaierstraat, maar maakte niet gebruik van het zebrapad. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.