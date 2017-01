Man van mobiel beroofd in Leiden

LEIDEN - Op de Schipholweg in Leiden is een 25-jarige man donderdag beroofd van zijn telefoon. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 10:27 (Update 20-1-2017, 10:27)

De Leidenaar liep rond 12:00 uur over de Schipholweg in de richting van het station toen nabij de Plesmanlaan zijn mobiel uit zijn handen werd getrokken. Het slachtoffer zag vervolgens twee mannen op een zwarte scooter wegrijden richting de Plesmanlaan. De daders sloegen even later rechtsaf richting Naturalis.

De blanke bestuurder van de scooter had een trainingspak aan en droeg een zwarte helm met witte elementen erin. De blanke bijrijder had donker achterovergekamd kort haar en droeg een zwarte jas en een zwarte spijkerbroek. Hij had daarnaast rode sneakers aan.