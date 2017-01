Opknapbeurt Volkshuis vertraagd

LEIDEN - Het opknappen en uitbreiden van het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk is vertraagd. Datzelfde geldt voor de bibliotheek aan de Nieuwstraat. Het uitstel is bekendgemaakt door D66-wethouder Paul Dirkse in een brief aan de gemeenteraad.

Door Loman Leefmans - 20-1-2017, 11:19 (Update 20-1-2017, 11:19)

Beide gebouwen worden gebruikt en beheerd door de Leidse kunst- en cultuurorganisatie BplusC. Het is de bedoeling dat de zeer uiteenlopende activiteiten van deze instelling, die nu nog over de hele stad zijn verspreid, allemaal worden ondergebracht in het Volkshuis en het bibliotheekgebouw.

Het is de bedoeling dat het BplusC-pand van de muziekschool aan het Rapenburg en het K&O-complex naast de Schouwburg aan de Oude Vest worden afgestoten.

Het besluit uit april 2016 om het aantal gebouwen terug te brengen, had rond de jaarwisseling tot een panklaar plan moeten leiden. Maar er is een kink in de kabel gekomen. Op de eerste plaats heeft de leiding van BplusC meer tijd nodig voor de reorganisatie. Naar verwachting ligt er daarvoor pas in april van dit jaar een uitgewerkt draaiboek.

Wat ook niet hielp, laat Dirkse weten, was dat er extra onderzoeken nodig waren naar de gesteldheid van de panden aan de Apothekersdijk en de Nieuwstraat. De staat van de fundering, de aanwezigheid van asbest en de monumentale waarde van beide complexen moesten worden onderzocht.

Het draaiboek moet ook duidelijkheid brengen voor de wijkbibliotheek in de Merenwijk. Die blijft open, en het gebouw aan de Rosmolen wordt in de toekomst mogelijk ook voor andere activiteiten gebruikt dan boeken uitlenen.

Door het uitstel is ook nog niet duidelijk wat het proces gaat kosten. Er ligt weliswaar vijf miljoen klaar, maar het is nog onbekend welk deel daarvan mag worden opgesnoept. Dirkse hoopt in de loop van dit jaar de meeste vragen te hebben beantwoord over de panden van het aan de gemeente gelieerde BplusC.