Illegaal kappen hardnekkig Leids euvel

archieffoto hielco kuipers Wel omstreden, niet illegaal: de gekapte bomen in de Du Rieustraat, begin vorig jaar

LEIDEN - Het gebeurt nog te vaak in Leiden dat bomen illegaal worden gekapt. Volgens de SP moet de regelgeving rond het onderwerp een stuk simpeler, anders blijft het probleem zich voordoen.

Door Loman Leefmans - 20-1-2017, 11:23 (Update 20-1-2017, 11:23)

Directe aanleiding voor de brief van de SP aan het stadsbestuur is het omhalen van 92 bomen. Dat gebeurde recent op het Bio Science Park door de firma Janssen Biologics bv aan de Einsteinweg.

Tegen die aangekondigde kap had de regionale Bomenbond bezwaar aangetekend bij de gemeente. Ook was om voorlopig uitstel van de rooioperatie gevraagd bij de Haagse rechtbank. Desondanks werden de bomen geveld. En dat mag niet, als de juridische procedures nog in volle gang zijn.

Het stadsbestuur laat in een eerste reactie weten dat áls de kapactie inderdaad als illegaal wordt beoordeeld, Janssen op de vingers wordt getikt. Een boete of een sommatie om nieuwe bomen te planten, zijn dan daarvan de meest voor de hand liggende gevolgen.

Volgens de SP staat het meest recente geval niet op zich. De Plesmanlaan, rond het Van Leeuwenhoekpark, langs de Oegstgeesterweg, in het hart van De Kooi, bij de Bernhardkade en elders op het Bio Science Park. Dat zijn plekken waar, vaak door overijverige aannemers, in de afgelopen tijd bomen werden geveld zonder vergunning. De schriftelijke toestemming was in veel gevallen wel in aantocht, maar nog niet van kracht op het moment dat zaag en bijl werden gehanteerd.

Mede door genoemde gevallen, maakte het stadsbestuur in het najaar van 2015 bekend dat er een nieuwe bomenverordening kwam, evenals een nieuwe groene plankaart en nieuwe bomendeskundigen. „Want de indruk zou kunnen ontstaan dat er bij de gemeente constant wat fout gaat”, zei VVD-wethouder Paul Laudy toen. Nu, anderhalf jaar later, is het euvel nog altijd niet verholpen, zo blijkt uit de kwestie bij de Einsteinweg.

Bovendien biedt ook de ’groene kaart’ - een plattegrond waarop alle beschermenswaardige bomen staan vermeld - weinig zekerheid. Er gaan tóch regelmatig monumentale exemplaren tegen de vlakte.

De huidige, ingewikkelde regeling omtrent alle soorten bomen werkt blijkbaar niet, concludeert de SP. ’Zou het college dit wellicht kunnen verbeteren?’, zo vraagt de fractie zich af in de brief aan het stadsbestuur, dat nog dit voorjaar antwoordt. En niet alleen de SP, maar ook andere fracties willen dat burgemeester en wethouders een echte remedie voorschrijven tegen de hardnekkige kwaal.