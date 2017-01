Bestuurder van busje rijdt vrouw op scooter aan in Leiden

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Op de Surinamestraat in Leiden is vrijdag een vrouw op een scooter gewond geraakt na een botsing met een busje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 20-1-2017, 11:46 (Update 20-1-2017, 11:46)

De Surinamestaat is gedeeltelijk opgebroken. Toen het busje niet verder kon rijden en vervolgens achter uit reed, zag hij de scooterrijdster over het hoofd.