Jeugdige schaatsers voeren actie [video]

LEIDEN - De Leidse ijsverenigingen KSV Rijnland (Kunstschaatsen), IJssport vereniging Leiden (IJVL), Leiden Lions (ijshockey) en IHC Leiden (shorttrack) vrezen voor hun toekomst nu de plannen voor de nieuwe ijshal in de koelkast zijn gezet. Dat is een te hoge temperatuur om te kunnen schaatsen.

Door Internetredactie - 20-1-2017, 12:56 (Update 20-1-2017, 13:40)

De jeugd bedacht daarom in het kader van #redijssportleiden een ludieke actie om te laten zien hoe het is om zonder ijs verder te moeten.

Dat betekent dus: klunen op een atletiekbaan, op een hockeyveld, in een zwembad en in een turnhal. Het resultaat laat zich raden. Daar is niet veel aan.