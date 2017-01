Leiden is een wandelroute rijker

LEIDEN - Leidenaars die van wandelen, geschiedenis en rekenen houden, kunnen vanaf vandaag een stadswandeling maken van anderhalf tot twee uur in de Leidse binnenstad. Deze Leidse Wiskundewandeling is gemaakt door drie masterstudenten Science Communications and Society van de Leidse hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets.

De wiskundewandeling heeft Museum Boerhaave als begin- en eindpunt en voert verder langs dertien plaatsen in de Leidse binnenstad. Bij elke halteplaats geven de studenten enkele historische weetjes, maar de wandeling draait vooral om het kraken van rekenvraagstukken....