N44 bij Wassenaar dicht door ongeluk

WASSENAAR - Bij een ongeluk op de Rijkststraatweg (N44) in de richting van Den Haag bij Wassenaar is vrijdag in ieder geval een gewonde gevallen. De weg is richting Den Haag dicht.

Door Internetredactie - 20-1-2017, 18:23 (Update 20-1-2017, 18:25)

Rchting Leiden is een rijstrook beschikbaar, meldt de VerkeersInformatieDienst.

Bij het ongeluk zijn meerdere auto’s betrokken. Een auto is door het ongeluk over de middengeleider gegaan en frontaal op een tegenligger gebotst.