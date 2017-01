Sporter heeft de krant nodig en omgekeerd

foto Taco van der Eb Jeroen Straathof demonstreert met medestanders in het stadhuis voor een nieuwe ijshal.

Het voornemen van de directie van TMG om de redactie van Leidsch Dagblad in afgeslankte vorm voort te laten bestaan, heeft mij verbaasd. Ik moet er niet aan denken als een instituut als Leidsch Dagblad dreigt te verdwijnen.

Door Opinie - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:00)

Zonder communicatie over onze sporten op lokaal en regionaal niveau missen sportclubs een groot publiek. Of het om de huidige situatie rond de ijshal gaat of om sportieve prestaties: het hebben van een lokale krant is heel belangrijk. We bereiken op dit moment nog steeds niet iedereen. Een belangrijk deel van de betrokken bij de sportwereld - vrijwilligers, achterban, bestuurders en politici – is in bezit van een krant. Ik heb de precieze cijfers niet, maar daar ben ik van overtuigd. Dat zijn geen mensen die op het digitale platform zitten. De redactie van een lokale krant heb je daarvoor nodig.

Wij zijn blij met de manier waarop de stadsredactie van het Leidsch Dagblad het dossier ijshal belicht. Het is aan de politiek en aan ons om er samen uit te komen, maar de rol van de krant om het op neutrale manier te belichten draagt daartoe bij.

Op meerdere vlakken wil een vereniging zich onderscheiden van een ander. Dat kun je doen door 300 man naar het stadhuis te dirigeren, maar je standpunten ventileren is net zo belangrijk. Naast de papieren in je handen te hebben, is het mooi om de onafhankelijkheid van de journalistiek te hebben in zo’n ijshal-discussie. Anders wordt het alleen een verhaal van wij, als gebruikers van de hal, tegen de politiek. Ik hoop dat de journalistiek te allen tijde die objectieve weergave houdt. Journalisten stellen kritische vragen aan verenigingen en de politiek. Die publieke discussie heb je nodig. Daarmee houd je elkaar scherp.

Als het Leidsch Dagblad zou verdwijnen, mis je op lokaal niveau de uitslagen. Dat zijn dingen die ieder jaar terugkomen. Als je het alleen maar communiceert via het platform van sportbond of eigen vereniging, mis je een heel groot bereik.

Als sporter heb ik de krant wel eens verfoeid. Vooral als een columnist een mening ventileerde waar ik het niet mee eens was. Als individueel sporter ben je afhankelijk van hoe goed een journalist luistert en het vervolgens verwoordt. De journalistiek moet zelf blijven letten op objectiviteit. Bij het Leidsch Dagblad zit dat goed. Als sportverenigingen hebben wij de journalistiek nodig, maar andersom ook. Als we elkaar niet op een correcte manier blijven vinden, missen wij een communicatiekanaal en mist de journalist waardevolle informatie.