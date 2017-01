Jongen gewond bij steekincident Voorschoten, twee arrestaties

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

VOORSCHOTEN - Een 15-jarige jongen uit Zoetermeer is zaterdag gewond geraakt bij een steekincident op de Badhuisstraat in Voorschoten. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

De jongen zou met een steekwond in zijn been zijn aangetroffen bij een bushalte. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Een 16-jarige meisje uit Voorschoten werd kort na het incident aangehouden wegens betrokkenheid. Later werd een 18-jarige man uit Vlissingen opgepakt.

Volgens de politie ontstond er vermoedelijk ontstond tussen de Zoetermeerder en een andere jongen een conflict waarna hij werd gestoken. De politie nam een mes in beslag. Een onderzoek naar het incident is ingesteld.