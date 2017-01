Jongen gewond bij steekincident in Voorschoten

Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

VOORSCHOTEN - Een jongen is zaterdag gewond geraakt bij een steekincident in Voorschoten. Op de Badhuisstraat werd hij bij de bushalte aangetroffen met een steekwond aan zijn been.

De politie is met heel eenheden aanwezig. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.