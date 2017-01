N206 gedeeltelijk afgesloten bij Zoeterwoude na zwaar ongeval

ZOETERWOUDE - De N206 ter hoogte van Zoeterwoude is gedeeltelijk afgesloten na een zwaar ongeval tussen een auto en een vrachtwagen. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt.

Door Internetredactie - 22-1-2017, 10:31 (Update 22-1-2017, 11:12)

De personenauto is tegen de geparkeerde vrachtwagen aangereden. De weg is in de richting van Zoetermeer afgesloten. Het verkeer wordt via de Parallelweg gestuurd.

De politie meldde in eerste instantie dat een voertuig in brand zou staan. Eenmaal ter plaatse was er geen sprake meer van een brand.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.