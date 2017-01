Dronken Fransman rijdt in BMW met 180 over A4 bij Leiden

Foto: Facebook/Politie

LEIDEN - Op de A4 bij Leiden reed een 24-jarige Franse automobilist van een BMW zaterdagochtend 180 kilometer per uur richting Amsterdam. De man had ook nog eens te veel gedronken.

Door Jan Balk - 23-1-2017, 10:06 (Update 23-1-2017, 10:32)

De politie meldt op Facebook dat de auto even na 08:45 uur bij Nieuw-Vennep aan de kant werd gezet. De bestuurder verklaarde dat hij het stuur van zijn vriend had overgenomen omdat deze te langzaam reed en ook nog eens dronken was. Hij wilde op deze manier de verloren tijd goed maken.

De bestuurder mocht vervolgens blazen en bleek ook te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij is meegenomen naar het bureau.

Het rijbewijs van de man is op basis van de snelheid ingevorderd. De Fransman is met een dagvaarding op zak weggestuurd. Hij zal later, al dan niet bij verstek, worden veroordeeld.