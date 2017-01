Culturele thee bij Sijthoff

Foto Taco van der Eb In Sijthoff poseren op de voorgrond (vlnr) Hiske Faber, Rik van Boeckel, Yvonne Verboon, Paola Tuin en Anne-Charlotte Alkemade.

LEIDEN - Een middag vol muziek, zang en poëzie. Dit presenteert lunchroom Sijthoff zaterdag 28 januari onder de titel ’Music Meeting Tea’.

Door Theo de With - 23-1-2017, 14:21 (Update 23-1-2017, 14:21)

,,Enig toch’’, zegt zangeres Paola Tuin, die aan de wieg stond van dit initiatief. Op een borrel raakte zij in gesprek met Hiske Faber, de locatiemanager van Sijthoff. Samen bedachten zij dat het pand aan de Leidse Doezastraat zich uitermate goed leent voor een cultureel programma onder het genot van een high tea.

Beperking

Sijthoff werkt sinds vorig jaar als leerwerkbedrijf voor mensen met een beperking. Zij werken in de keuken en de bediening en hopen door te stromen naar de reguliere horeca. ,,We begonnen met zes en hebben nu al veertien leerlingen’’, vertelt Faber. ,,De eerste uitstromer is inmiddels bij het Prentenkabinet aan de slag gegaan.’’

Een culturele middag ziet zij als een welkome aanvulling op het horeca-aanbod van Sijthoff. Paola Tuin ging met percussionist en dichter Rik van Boeckel nadenken over de invulling van het programma. Ze kozen voor het thema ’In je eigen kracht staan’.

Positief

Centraal staan twee verhalen van Nelson Mandela. ,,Het ultieme voorbeeld van een krachtig persoon’’, vindt Paola Tuin. ,,Ondanks alles dat hem in het leven overkomen is, bleef hij positief in het leven staan. Hij zocht altijd naar verbinding.’’

De culturele middag wordt geopend door Anne-Charlotte Alkemade, die bij Sijthoff stage loopt. ,,Ik ga vertellen wat wij hier allemaal doen en dat ik hoop door te stromen naar een baan in de horeca. Hoewel het me ook leuk lijkt om in de toekomst iets cultureels te gaan doen.’’ Persoonlijk begeleider Yvonne Verboon is trots op haar pupil. ,,Een andere leerling gaat nog een gedicht voordragen, maar zij wil niet met haar naam in de krant.’’

Lekkernijen

Er is plaats voor circa zestig gasten. Op tafel komen allerlei lekkernijen te staan. Het publiek zal heen en weer lopen tussen het horecagedeelte aan de voorzijde en de cultuurzaal achterin.

Paola Tuin zal gedichten voordragen en liederen zingen. Het repertoire varieert van Spaanse volksmuziek tot liederen van Kurt Weill. Niek van der Meij begeleidt aan de piano. Bij sommige nummers laat Rik van Boeckel van zich horen op percussie. Hij draagt ook poëzie voor. ,,Speciaal voor deze gelegenheid heb ik het gedicht ’Het open raam’ geschreven. Het gaat over gastvrijheid. Er staat een raam open. Een vreemdeling uit een ver land heeft het koud en klimt naar binnen. Hij wordt welkom geheten met koffie en soep.’’

De eerste editie wordt als een proef beschouwd. Als het concept aanslaat, wordt ’Music Meeting Tea’ wellicht een aantal keren per jaar herhaald.

’Music Meeting Tea’ met Paola Tuin, Rik van Boeckel en Niek van der Meij, zaterdag 28 januari, 14.30 uur, Sijthoff, Doezastraat 1b, Leiden, kaarten à 17,50 euro: hofvansijthoff@gemiva-svg.nl