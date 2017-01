Plannen busstation verder onder druk

LEIDEN/DEN HAAG - Het definitieve besluit over de verplaatsing van de Leidse busperrons moet worden uitgesteld. Daarop dringt provinciebestuurder Floor Vermeulen (verkeer/VVD) aan in een brief aan het stadsbestuur.

Door Loman Leefmans - 23-1-2017, 14:55 (Update 23-1-2017, 15:30)

Vermeulen vreest dat de bouw van een nieuw busemplacement aan de achterkant van het treinstation een veel te dure onderneming wordt. Bovendien doen bussen dan langer over hun lijndienst. Dat zijn twee zeer onwenselijke gevolgen.

Het voorstel van de gedeputeerde tot uitstel is een gevoelige klap voor burgemeester en wethouders van Leiden. Buurtbewoners, wijkvereniging, reizigersclub Rover, busmaatschappij Arriva, de leiding van scholen in de omgeving en enkele raadsfracties keerden zich al eerder tegen de voorgenomen verhuisplannen. Toch hield het stadsbestuur eerder deze maand vol dat een verplaatsing naar het Terweepark de beste optie is. Dan kunnen kantoor- en woontorens worden gebouwd op de huidige plek van de busperrons en krijgt Leiden een ’waardige entree.’

Nu ook de provincie zich in het nee-kamp schaart, slaat de balans om. Want niet alleen is het regionale busvervoer een Zuid-Hollandse aangelegenheid, de provincie is ook een voorname ’donateur’ van de Leidse verhuisplannen.

Waardig

In de brief staat dat er op het provinciehuis ernstig wordt getwijfeld of een nieuw busstation wel ’R-Net-waardig’ kan worden gemaakt. R-Net is een bussneldienst die niet is gebaat met extra stops en omwegen. En geen R-Net, dan ook geen geld, zo waarschuwt Vermeulen.

De gedeputeerde wil dat Leiden niet overhaast besluit, want ’kansrijke alternatieven’ mogen niet over het hoofd worden gezien.

Goed idee

Het Leidse stadsbestuur blijft volhouden dat het verhuizen van de busperrons bij het station een goed idee is. Dit ondanks de groeiende weerstand.

Verantwoordelijk verkeerswethouder Paul Laudy: ,,Wij denken dat de Terwee-locatie de beste plek is.’’

Laudy vervolgt: ,,We gaan het alleen doen als dat goed en veilig kan. Dat is juist wat we de komende maanden nog allemaal gaan onderzoeken. Precies zoals de provincie vraagt. Pas eind dit jaar nemen we een definitief besluit.”

Buurtbewoners houden desondanks vol dat Leiden de waarheid stevig verdraait. De gemeente meldt dat bewoners bij de plannen zijn betrokken, zij inzien dat een busverplaatsing beter is voor de stad en dat de tegenstanders alleen oog hebben voor hun eigen buurt. Dat noemt de wijkvereniging ’onzin, tendentieus en een valse voorstelling van zaken.’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!