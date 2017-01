Groene Hart Topmavo Alphen nu ook excellent

ALPHEN/REGIO - De Groene Hart Topmavo in Alphen aan den Rijn is de komende drie jaar een excellente school, net als basisschool Oranje Nassau in Zwammerdam. Dit maakte staatssecretaris Dekker maandag bekend.

Door Janneke Dijke - 23-1-2017, 15:22 (Update 23-1-2017, 15:22)

De jury is vooral onder de indruk van de de ’topuren’ van de Topmavo: zes tot acht uren die verzorgd worden door de mentor. Leerlingen krijgen dan onder andere loopbaanoriëntatie. Ook zijn er kleine docententeams waardoor elke leerling zich thuis voelt. Op de basisschool in Zwammerdam is onderzoekend en ontwerpend leren ingevoerd ’tot in de haarvaten’, aldus de jury.

Andere excellente scholen in deze regio zijn, sinds vorig jaar, Limes Praktijkonderwijs Katwijk, Rijnlands Lyceum Sassenheim en Wassenaar en het Stedelijk Gymnasium Leiden. Een stempel blijft telkens drie jaar geldig. Excellente scholen die gedurende twee jaar uitblinken, mogen in overleg met het ministerie van onderwijs afwijken van regels en wetgeving.