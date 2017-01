Plek botenmuseum onzeker

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een gemeentelijke ’locatiestudie’ moet het komende half jaar uitwijzen wat de beste plek is voor de bouw van een Romeins scheepvaartmuseum bij Archeon in Alphen aan den Rijn.

23-1-2017

De keuze gaat over een plek op het huidige voorplein van het archeologische themapark of een plaats ’binnen de huidige contour’ van Archeon. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van GroenLinks over een op te stellen masterplan voor de uitbreiding van Archeon, door het college van burgemeester en...