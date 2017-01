Minder windmolens Zuid-Holland

Foto ANP/Jerry Lampen Veel oudere windmolens worden de komende jaren afgebroken.

REGIO - Terwijl de hoeveelheid windenergie die in Zuid-Holland wordt opgewekt binnen vier jaar zou moeten verdubbelen, neemt het aantal molens in de provincie in 2017 alleen maar af. Dat komt doordat veel windmolens worden afgebroken. Het gaat daarbij onder andere om molens waarvoor de exploitant geen subsidie meer krijgt.

Door Ruud Sep - 23-1-2017, 17:21 (Update 23-1-2017, 17:21)

Op dit moment wekken alle windturbines in Zuid-Holland als ze maximaal draaien in totaal 360 MegaWatt op, vier maal zo veel als de E.ON-centrale (’de lichtfabriek’) aan de Langegracht in Leiden maximaal...