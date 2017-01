V’97 kiest voor rubberveld

archieffoto Zodra de vorst uit de grond is, worden de rubberkorrels uitgestrooid over het veld van Voorschoten ’97.

VOORSCHOTEN - Het nieuwe kunstgrasveld van Voorschoten ’97 krijgt toch rubberkorrels. Dat hebben gemeente Voorschoten en de Voetbal- en atletiekvereniging V’97 besloten.

Door Marieta Kroft - 23-1-2017, 17:34 (Update 23-1-2017, 17:34)

Burgemeester en wethouders vinden rubber verantwoord nu uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat het risico voor de gezondheid ’praktisch verwaarloosbaar’ is. Van de alternatieven voor rubber, kokos of kurk, zijn de gezondheidseffecten nog onvoldoende onderzocht.

Daar komt bij, aldus B en W, dat van rubber bekend is hoelang het meegaat en wat het vraagt aan onderhoud. Kurk wordt pas...