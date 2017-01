Onderzoeksproject ’Nie(t)s is te gek’ gaat met PollenSniffer de strijd aan met verstopte neuzen

Fotografie Hielco Kuipers Studenten van de Hogeschool Leiden en hun begeleiders die meedoen met het project Nie(t)s is te gek samen met de PollenSniffer.

LEIDEN - De eerste stappen worden gezet om het leven voor hooikoortspatiënten makkelijker te maken. Het expertisecentrum Generade is gestart met het project ’Nie(t)s is te gek’.

Door Just Stenfert Kroese - 24-1-2017, 9:23 (Update 24-1-2017, 9:23)

Generade is een expertisecentrum dat toegepast onderzoek doet binnen de biotechnologie. Het is een samenwerking tussen het LUMC, Hogeschool Leiden, Naturalis, DNA onderzoekslaboratorium BaseClear en Universiteit Leiden.

Marijke Mostert en Roel Schelland zijn de projectleiders van Nie(t)s is te gek en werken bij Generade. „We kijken op welke manier we DNA-technologie kunnen inzetten in de maatschappij’’, zegt Schelland „In de toekomst willen we gepersonaliseerde hooikoortsverwachtingen aan patiënten bieden. Met dit project zetten we de eerste stappen.’’

Nieuwe technologie

In de eerste fase van het project gaat het om de ontwikkeling van de nieuwe technologie. Daarmee kunnen pollen sneller en beter gedifferentieerd worden dan met de huidige diagnostiek. Namens het LUMC ontwikkelt Letty de Weger, pollenspecialist, een nieuwe techniek om pollen te identificeren. Zij doet dit samen met Barbara Gravendeel, lector aan de Hogeschool, Michael Stech, onderzoeker bij Naturalis en stagiairs van de Hogeschool Leiden. Ze gebruiken hierbij een moleculaire techniek: Next Generation DNA Sequencing. „Je moet de pol zien als een zaadcel van de plant, die een andere plant kan bevruchten. Met de DNA-sequencing-techniek kunnen we erachter komen van welke plant- of bomensoort de pol afkomstig is”, zegt Schelland.

In de tweede fase gaat het om het verder doorontwikkelen van het apparaat, waarmee de pollen uit de lucht worden gehaald. Dit is de zogenaamde PollenSniffer. De studenten Dennis Hengst en Martijn Tenge van de Leidse instrumentmakers School zijn nu bezig met het ontwikkelen van de PollenSniffer. „Het LUMC was tevreden met het bestaande ontwerp, maar er was ruimte voor verbetering’’, aldus Hengst. ,,De accu kon bijvoorbeeld beter en het design handzamer. Martijn en ik hadden de ’PollenSniffer’ al in de media voorbij zien komen. Toen we te horen kregen dat dit project ons toevertrouwd werd, waren wij enigszins verrast. Al met al was het een leerzame en verfrissende ervaring.”

Nauwkeuriger

Het is niet de eerste keer dat een apparaat wordt ontwikkeld om pollen uit de lucht te halen. Wel is het uniek om dit te combineren met Next Generation DNA Sequencing zodat de pollen nauwkeuriger geïdentificeerd kunnen worden.

De PollenSniffer gecombineerd met DNA sequencing zorgt ervoor dat de hooikoortspatiënt van tevoren al weet waar de pollen in de lucht zitten. Met die informatie kan hij ervoor kiezen om bijvoorbeeld niet door het park te fietsen, of het raam te sluiten.

Wanneer de PollenSniffer nog verder is verbeterd, wordt er een pilot in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft uitgevoerd. Allergoloog Hans de Groot werkt mee aan dit project. „Wij zien op de polikliniek Allergologie veel patiënten met soms hardnekkige klachten van hooikoorts. Klachten van neus of ogen, maar ook vermoeidheid en vervelende neusverstoppingen die maken dat mensen niet goed functioneren in het pollenseizoen. Naast medicatie is het dan fijn voor patiënten als ze zelf ook kunnen meten of er pollen in de lucht zitten, zodat ze adequater hun medicatie kunnen inzetten. Ik denk dat dit tot een betere beheersing van de klachten en daardoor een veel betere kwaliteit van leven van hooikoortspatiënten leidt.”

Workshops

In de laatste fase worden samen met het Longfonds workshops gehouden voor patiënten met een longziekte. Daarin kunnen patiënten feedback op de PollenSniffer geven. „Belangrijk is om te weten welke informatie deze patiënten willen krijgen en hoe ze die willen ontvangen”, aldus Schelland.